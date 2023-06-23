Куда пойти в Одессе на выходных 24-25 июня

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

24-25 июня одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

24 июня в Одесском национальном академическом театре оперы и балета «Богема» — лирическая опера Джакомо Пуччини. Продолжительность спектакля 140 минут. Цена билетов от 270 гривен. Приходите к 16:00.

24 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на концертной площадке «Ракушка» концерт, посвящённый Дню молодёжных и детских организаций Украины. Концерт состоится с участием известных артистов города в рамках художественной акции «С песней к Победе». Приходите к 17.00.

24 июня — «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами в исполнении актёров театра «Маски» в Доме клоунов. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 18 часам.

24 июня на спортивной площадке «Спортивного парка Гилель» состоится турнир по баскетболу 3х3 STREET GAME ODESA И. Это II этап открытого Первенства Одесской области. Мероприятие состоится в рамках проекта «Недели добрых дел – 2023». Приходите к 10.00 в Старобазарный сквер.

24 и 25 июня Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного покажет представление о войне во время войны — фолк-мюзикл «Любовь сечевого стрелка» — романтическая, полная юмора и бескомпромиссного патриотизма история любви сечевого стрелка Степана к мадьярской девушке Шарике. Спектакль в 2-х действиях. Стоимость билетов от 50 гривен. Приходите к 17 часам. Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3.

25 июня на площадке Одесского Театра юного зрителя спектакль «Поллианна». Детская классика на все времена.Спектакль по мотивам романа «Полианна» рассказывает о печалях и радостях одиннадцатилетней девочки, которая после смерти отца вынуждена переехать в небольшой английский городок, в мир строгих правил и запретов – к своей тёте мисс Поли. Приходите к 18 часам. Адрес театра: ул. Греческая, 48-а. Билеты стоимостью от 200 гривен.

25 июня — феерическая комедия «Ромео и Джульетта» — праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения в исполнении актёров одесского театра «Маски». Приходите к 18 часам в Дом клоунов. Цена билетов от 180 грн.

25 июня в Большом филармоническом зале Одесской облфилармонии можно полностью погрузиться в мир американской классической музыки, полной блестящего мелодизма, страсти и яркой эмоциональной палитры. За дирижёрским пультом — идейный вдохновитель и художественный руководитель Национального одесского филармонического оркестра, народный артист Украины маэстро ХОБАРТ ЭРЛ. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 100 грн. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

До 1 июля персональную выставку акварели одесской художницы Светланы Егоровой Sessanta аnni («Шестьдесят лет») представляет галерея ArtOdessa в Городском саду. Это юбилейный проект, состоящий из серий акварелей, выполненных в разные годы. Здесь и портреты, и пейзажи, и натюрморты. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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