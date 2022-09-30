В галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада открылась новая выставка

В галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада открылась выставка “Отобранные работы” Валика Лапшина.

Представленные избранные работы – это своего рода манифест против системы, по которой работают современные художественные институции. Художник отрицает эстетику цельных проектов, так называемых «серий». По мнению автора, живопись – это постоянный поиск, постоянные вопросы к себе, к контексту относительно окружающей реальности.

«Когда вы находите свой фирменный почерк, вы умираете как художник», – считает Лапшин.

Выставка проходит до 18 октября с 13:00 до 19:00, кроме понедельника.

Вход свободный.

Фото: Александр Синельников

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod