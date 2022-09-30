СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, готовившую провокации в Одессе

СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила провокации в Одессе ко дню рождения Путина.

Об этом сообщает СБУ в Одесской области в Facebook.

Отмечается, что задачей группы было проведение подрывной деятельности на территории региона.

В частности, они выполняли следующие задачи: собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых «списков зачистки», если бы россиянам удалось захватить область; проводили провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами «русского мира»; покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали «забросить» в город.

Так, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага России: вывесили вражеский триколор с надписью «Одесса – русский город» и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать «поздравление Путина с днём ​​рождения» 7 октября. Агенты планировали создать картинку, что украинская Одесса искренне приветствует президента России.

Эта задача, а также подготовка «материально-военной базы» для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп. Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Однако благодаря действиям СБУ на упреждение злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена.

Следователи ГБР готовят им сообщения о подозрении.

Открыто уголовное производство по трём статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ, ГБР и Государственной пограничной службы, — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в сентябре 2022 года СБУ задержала российского агента, который «наводил» удары дронов-камикадзе на юге Одесской области.

Фото: СБУ в Одесской области

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