Ночью во время вражеской атаки силами ПВО уничтожено 2 БпЛА в Одесской области

Ночью 12 декабря во время вражеской дроновой атаки Силами противовоздушной обороны было уничтожено 5 БпЛА типа «Shahed-131/136»: 2 — в Одесской области, по одному — в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

«В Одесской области в результате вражеской агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 11 декабря, враг направил ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136 по южным регионам с Крымского полуострова, два из которых были сбиты в Одесской области.

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