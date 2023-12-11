Ночью над Одесской областью уничтожено два дрона врага

Во время ночной 11 декабря дроновой атаки враг направил ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136 по южным регионам с Крымского полуострова.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook.

Отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга сбиты все 18 дронов-камикадзе: 2 — в Одесской области, 3 — в Херсонской и 13 — в Николаевской областях.

«Обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снегирёвской общинах, частные дома — в Очаковской общине. Пожары оперативно ликвидировали пожарные. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) — дроновой атакой 7 декабря на припортовую инфраструктуру Одеской области.

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