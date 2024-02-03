В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Константинов

Лишь в ноябре 2023 года родные и близкие, друзья и побратимы смогли проститься с погибшим в июне в районе населённого пункта Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области жителем города Килия Валентином Константиновым.

Об этом сообщил в Facebook Килийский городской глава Вячеслав Чернявский.

16 июля военнослужащему могло бы исполниться 34 года. Он погиб, выполняя боевое задание.

С самого начала полномасштабного вторжения Валентин вместе с женой приступили к волонтёрскому делу – помогали в Килийском волонтёрском центре «Защитим вместе». Чуть позже мужчина добровольцем ушёл на фронт.

«Он очень много хороших дел сделал. Очень много”, – с болью вспоминает о Валентине глава волонтёрского центра Татьяна Гавриленко.

Прощание с Валентином прошло в Доме офицеров в Одессе, после чего, по его желанию, состоялась кремация. В Килию погибшего не привозили.

Одесса News информировала о гибели на фронте 9 ноября 2023 года жителя села Сафьяны Одесской области Андрея Карашеля.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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