С наступлением ночи враг вновь атаковал юг Украины

2 февраля с 20.45 до 00.02 ночи 3 февраля длилась воздушная тревога в Одесской и некоторых других областях Украины.

«Враг терроризировал разные регионы Украины дронами-камикадзе типа «Shahed-131/136″. Часть их направил и на юг», — информирует в Facebook Оперативное командование «Юг».

По сообщению военных, «нашими подразделениями противовоздушной обороны 2 БПЛА уничтожены в небе над Одесщиной и Николаевщиной. Вражеские попадания, разрушения и пострадавшие не зафиксированы».

Одесса News информировала, что Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — дроновому обстрелу Одессы 24-25 января.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy