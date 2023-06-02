Почему в Одессе ночью 2 июня выла сирена воздушной тревоги

В половине второго ночи одесситы услышали звуки сирены о воздушной вражеской угрозе. Отбой воздушной тревоги прозвучал в 4.20.

За это время, по информации Генерального штаба ВСУ, Силы противовоздушной обороны Украины отбили вторую с начала этого лета массированную воздушную атаку РФ на наши города, обезвредив ещё 33 вражеских цели – крылатые ракеты и ударные дроны Shahed иранского производства.

Отмечается, что большинство воздушных целей – около 30 – были уничтожены на подлёте и в небе над Киевом.

Предварительно, информирует Генштаб, это были крылатые ракеты Х101/555 (со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия) синхронно с дронами-камикадзе Shahed.

В Киевской госвоенадминистрации не сообщали об обнаружении каких-либо повреждений в результате падения обломков.

В Одесскую область «прилётов» не было, сообщил в Telegram-канале председатель Общественного совета при Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

«Одесса работает, работает на ВСУ, на Победу. Ситуация контролируемая. Вся важная инфраструктура региона работает, она полноценно обеспечена, общественный транспорт работает, коммунальные и социальные службы работают», — проинформировал Братчук.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая 2023 года провёл в Одессе выездное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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