Прокуратура начала уголовное расследование военного преступления РФ — обстрела Одессы

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — дроновому обстрелу Одессы 24-25 января.

По данным следствия, вечером 24 января вооружённые силы России дважды совершили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе. Пострадали 6 человек, 61-летний мужчина получил ожоги, он госпитализирован. Другим травмированным оказана медицинская помощь на месте. В Хаджибейском районе города повреждена многоэтажная новостройка, некоторые квартиры выгорели дотла. Также в результате попадания и возникшего пожара разрушено складское помещение мебельного предприятия. В Приморском районе города получили повреждения двухэтажный жилой дом, многоэтажки, автомобили и ряд других объектов гражданской инфраструктуры.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершённых представителями вооружённых сил России.

Одесса News информировала, что оккупанты атаковали Одессу в ночь на 25 января беспилотниками типа Shahed двумя волнами. Силы ПВО уничтожили 10 вражеских Shahed.

Фото: Одесская облпрокуратура

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