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Коммунальные службы Одессы ликвидируют последствия ночных дроновых атак врага

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С утра 25 января коммунальные службы Одессы приступили к ликвидации последствий вражеской дроновой атаки, которая осуществлялась двумя волнами — вечером 24-го и ночью 25 января.

О работе коммунальных служб сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

От последствий прилётов дронов пострадали многоэтажная новостройка в Хаджибейском, двухэтажный жилой дом в Приморском районах, а также складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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