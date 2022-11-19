По состоянию на 18 ноября в Чёрном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет «Калибр» с общим залпом в 4 ракеты.

Об этом в Facebook сообщает ВМС ВСУ.

Также отмечается, что «в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 76 ракет».

По информации ВМС, за последние сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю 4 судна; к Чёрному морю – 0 судов.

ВМС ВСУ подчёркивают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как сообщала Одесса News,на территории временно оккупированного Россией украинского Крыма началось возведение фортификационных сооружений для «безопасности» полуострова.

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