369-е сутки войны: Силы обороны отражают наступательные действия врага

Страна-агрессор Российская Федерация 369-е сутки продолжает вести полномасштабную вооружённую агрессию против Украины, основные усилия направляя на ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

Силы обороны накануне отбили 81 атаку оккупантов на этих участках фронта, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 27 февраля.

Вместе с тем, враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства – наносит удары, совершает артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирных жителей.

Отмечается, что российская армия постоянно ведёт воздушную разведку для корректировки своих атак. В течение 26 февраля она нанесла пять ракетных и 13 авиационных ударов, два из которых – с применением БПЛА типа Shahed-136 по гражданской инфраструктуре. Оба дрона-камикадзе наши воины сбили.

Как сообщается в утренней сводке, агрессор совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсонщины и Донбасса. Есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены гражданские дома и инфраструктурные объекты.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор вёл безуспешные наступательные действия в районах Новосёловского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населённых пунктах Харьковской и Луганской областей.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции наших войск, совершили без успеха наступательные действия возле Дубово-Васильевки, Ягодного, Бахмута, Ивановского и Северного Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях враг вёл также безуспешные наступления вблизи н. п. Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар.

На Запорожском направлении обстреляны более 30 населённых пунктов. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львов, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозёрка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В целом, районы 27 населённых пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки, в период с 22 по 24 февраля в медучреждения доставлено до 30 тел мёртвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Из-за опасения деоккупации украинских территорий, в Олешках и Скадовске Херсонской области российская оккупационная т. н. власть готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всем желающим. Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.

Как сообщала Одесса News, министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг», Командование ВС ВСУ/Facebook

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