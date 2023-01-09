Глава Одесской облвоенадминистрации проведал раненых военных в больнице

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил одно из медицинских учреждений в Одесской области, где лечат раненых украинских военных.

Как сообщает пресс-служба Одесской ООВА в Facebook, медики рассказали руководителю области о состоянии раненых и ходе их лечения.

Отмечается, что начальник Одесской ОВА пообщался с бойцами, поинтересовался их самочувствием, а также узнал условия пребывания в медучреждении.

«Спасибо за службу и защиту государства. Спасибо за мужество, героизм и самоотверженное служение Украине. Желаю скорейшего выздоровления», – пожелал раненым бойцам Максим Марченко.

Вместе с Максимом Марченко раненых проведал председатель Одесского облсовета Григорий Диденко.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и мэр Одессы Геннадий Труханов в марте 2022 года посетили одно из опорных медучреждений, которое сегодня принимает раненых бойцов, пострадавших в результате российской агрессии.

Фото: ООВА/Facebook

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