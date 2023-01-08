«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 21 -й)

Кожний зимовий світанок наближає нашу перемогу над ворогом.

«У Різдво Христове, яке святкує частина нашого православного суспільства, разпочалася 318 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Вже 318 добу варвари нищать нашу землю. Божевільні мутанти і загарбники не вміють цінувати ані природу, ані культуру, ані вільних людей», — пише на своїй сторінці в Facebook доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст з Одеси Іван Русєв.

За повідомленням одеського еколога, в Національному природному парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, завдяки фактору відносного спокою від військових дій, сконцентрувалося нині в різних його частинах понад 25 тисяч білолобих гусей і біля 300 червоноволих казарок, які мігрували до нас з далекої тундри.

«І тому, кожний світанок, кожний ранок в нашій країні, особливо з мирними птахами, віддаляє нас від мутантів і прискорює нашу перемогу», — вважає Іван Русєв.

Червоноволи казарки та білолобі гуси своїми дзвінкими криками сповіщають початок нового дня в НПП «Тузлівські лимани».

Доктор біологічних наук повідомляє, що «ці птахи гніздяться виключно в тундрі Росії, але восени на зимівлю обов’язково летять в Українське, Румунське та Болгарське Причорномор’я, а навесні – назад до Тундри.

На території України для гусей є дві загрози — війна та людська діяльність застосування пестицидів, про що писала «Одесса News«.

«Міграція птахів — одне з найбільш вражаючих чудес природи! Неймовірні подвиги витривалості та наполегливості дозволяють птахам двічі на рік долати величезні відстані під час міграції. Перелітні птахи — це сигнали про здоров’я Природи та нашого довкілля. Антропогенні зміни на шляху далеких мігрантів, які перетинають декілька країн та середовищ існування, свідчать про більш широкі зміни навколишнього середовища, які вже стрімко відбуваються. Ці зміни торкнуться і нас, людей, тому, рятуючи природне середовище, ми фактично допомагаємо врятувати своє власне майбутнє», — пише одеський захисник природи.

Погода на півдні Одеської області виглядає зараз як у пору глибокої осені чи ранньої весни. За інформацією Івана Русєва, перед новим роком на теренах Української Бессарабії з’явилися перші новорічні квіти.

«Пробираюся я через безкрайні поля тотально понівеченої заплави річки Когильник і підіймаюся на вододіл між цією річкою та малою річкою Сарата. Цей вододіл має свою місцеву назву – Мангитська гора. Довго блукаю клаптиками степу і знаходжу одну з моїх улюблених зимових рослин моєї малої Батьківщини – Української Бессарабії. Це, по місцевому, — брандушка або пізньоцвіт анкарський (лат.Colchicum ancyrense B.LBurtt), занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Важливо розуміти, що генетична програма, яка закладена в цій крихітній квітці, сильніша за обставини, що складаються кожен зимовий сезон. Вже багато років поспіль я спостерігаю за пробудженням пізньоцвіта анкарського на Різдво недалеко від Татарбунар. Його ареал у цих краях щорічно скорочується і дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути. Але зараз він вже квітне майже 10 днів», — ділиться своїми спостереженями еколог.

Як пише Іван Русєв, «перші квіточки з’явилися на Різдво за Григоріанським календарем 25 грудня 2022 року. Пізньоцвіт анкарський, який я довго шукав і знайшов зовсім невелику галявину, затиснутий потужним антропогенним тиском. Шкода, що незабаром може не залишитись споконвічних його місць життя».

Але життя продовжується!

Як повідомляла Одесса News, 1 січня Національний природний парк «Тузлівські лимани» відзначив свій 13-й рік народження.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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