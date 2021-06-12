Директор Нацпарка «Тузловские лиманы» заявила в ГБР на местную полицию

Директор Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк обратилась в Госбюро расследований (ГБР) с заявлением о привлечении к уголовной ответственности некоторых сотрудников Татарбунарского отделения полиции.

Об этом сообщается в Facebook.

«Действия полицейских, которые совершают психологическое и даже физическое воздействие, препятствуют руководителю и сотрудникам государственного природоохранного учреждения выполнять важное природоохранное мероприятие, направленное на восстановление и поддержание водно-болотных угодий международного значения — особо ценных территорий, охраняемых государством, являются превышением их полномочий…», — говорится в заявлении об уголовном правонарушении №298/01/229-21.

Отмечается, что полицейские отделения №2 Белгород-Днестровского РОП препятствуют руководителю госучреждения, которая имеет статус правоохранителя, исполнять должностные обязанности, безосновательно вмешиваются в работу и блокируют выполнение задач, которые ставит государство перед учреждениями природно-заповедного фонда — сохранение и восстановление Рамсарских угодий».

Выхристюк уточнила, что все исполнители природоохранного мероприятия по восстановлению водообмена действуют исключительно в рамках действующего природоохранного законодательства и предоставленных полномочий, согласно изданному приказу № 13-ОД по нацпарку от 7 апреля 2021 года.

Однако со 2 июня 2021 года полицейские, открыв безосновательно производства о «повреждении территорий, взятых под охрану государства», регулярно приезжают на территорию нацпарка, на место проведения работ «с целью проверки и фиксации выполнения якобы незаконных работ».

По словам руководителя научного отдела НПП «Тузловские лиманы», доктора биологических наук Ивана Русева, около 50 человек, в том числе и замеченных в браконьерстве, при поддержке полиции проникли в заповедную зону нацпарка, ездили на джипах и мешали работать.

В ответ на это в парк приехали активисты с целью его охраны. Они находились здесь всю ночь и собираются защищать парк и в дальнейшем. По мнению Русева, именно присутствие активистов удержало представителей полиции от ареста техники, восстанавливающей водообмен между Чёрным морем и Тузловскими лиманами.

В отделе коммуникаций ГУ НП в области ситуацию не комментируют, ограничившись тем, что по факту повреждения территории НПП «Тузловские лиманы» начато досудебное расследование и что внутренняя безопасность Нацполиции проводит проверку информации о возможных неправомерных действиях полицейских.

Ранее Одесская облпрокуратура оспорила в окружном админсуде противоправное решение Лиманского сельсовета Татарбунарского района об отчуждении рекреационной земли в пределах НПП «Тузловские лиманы». Участник судебного заседания, состоявшегося 26 мая, юрист Максим Попов, представляющий интересы Нацпарка, отметил, что прокуратура требует отмены незаконного решения об отчуждении в пользу ООО «Рыбацкая гавань» земельного участка в морской рекреационной зоне объёмом 0,30 гектара и расширении территории сельсовета за счёт земель государственной собственности.

Незаконные решения об отчуждении части территорий НПП «Тузловские лиманы» в прошлом году приняли также Татарбунарский райсовет и Приморский сельсовет, уточнила Выхристюк. В частности, одним из решений Татарбунарского райсовета было противоправно включено около 50 гектаров земель природно-заповедного фонда в пределы села Приморское, которое сейчас входит в состав Лиманского сельсовета Татарбунарского района. Причём решение было принято без согласования с Одесской облгосадминистрацией, которая не принимала соответствующего решения о переводе части земель природно-заповедного фонда из государственной в коммунальную собственность.

Фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы»/Facebook

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