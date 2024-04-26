Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 апреля около 15 часов на трассе Одесса – Рени, в пределах посёлка Хлебодарское.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, установлено, что водитель легковушки «HYUNDAI», двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с едущим навстречу грузовым автомобилем «ЗИЛ».

«Водитель легковушки, к сожалению, погиб на месте происшествия. Водитель грузовика также получил травмы, медики оказали мужчине помощь, но госпитализация ему не понадобилась», — говорится в сообщении.

Водителя «ЗИЛа» проверили на состояние алкогольного опьянения – он был трезв.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Одесского райуправления полиции № 2. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

В рамках производства транспортные средства помещены на арест-площадку, назначен ряд экспертиз. Полные обстоятельства события устанавливаются.

Одесса News информировала, что 18 апреля днём в селе Каракурт Болградского района Одесской области горел открытым пламенем легковой автомобиль марки Hyundai Tucson.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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