Пришла домой, а на полу в луже крови убитый сын: трагедия в Одессе

В Одессе полицейские задержали 39-летнего горожанина по подозрению в убийстве своего 34-летнего знакомого.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, тело убитого обнаружила его мать, которая вернулась с работы домой.

Выяснилось, что её сыну во время конфликта подозреваемый нанёс многочисленные ножевые ранения в области шеи, туловища и конечностей.

Благодаря кропотливой работе оперативников Управления уголовного розыска областной полиции и отделения полиции №3 Одесского райуправления полиции №1 во время подворовых обходов на протяжении суток был установлен круг общения убитого, среди которых нашлись свидетели, указавшие на убийцу.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования, следователи объявили ему подозрение в части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, и суд избрал превентивную меру в форме содержания под стражей. За совершение преднамеренного убийства преступнику угрожает лишение свободы до пятнадцати лет.



Как сообщала Одесса News, днями полиция в Одесской области задержала 31-летнего жителя Подольского района по подозрению в убийстве ножом своего приятеля.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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