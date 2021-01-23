Владельцу сгоревшей одесской гостиницы Аrcadia Аpartments объявили подозрение

Одесские правоохранители объявили подозрение владельцу гостиничного комплекса Аrcadia Аpartments, в котором во время пожара погибли люди.

Как сообщает Одесское районное управление полиции №1, ему инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

По информации Одесса News, трагическое событие произошло в Одессе 17 января. Огонь, охвативший гостиничный комплекс на улице Посмитного, унёс жизни двух человек, ещё трое попали в больницу из-за отравления продуктами горения.

Как отмечается в полицейском сообщении для расследования дела о пожаре создана специальная группа в составе работников Следственного управления ГУНП в Одесской области и отдела полиции №5 Одесского районного управления №1.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, был проведён ряд экспертиз и установлено, что причиной пожара стало возгорание электрооборудования в одной из комнат отеля.

Кроме того, в ходе досудебного расследования следователи установили, что 44-летний владелец помещений длительное время предоставлял гражданам комнаты во временную аренду без разрешительной документации на такой вид деятельности, игнорируя при этом организационные и контрольные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности труда.

Осуществляя хозяйственную деятельность, руководитель гостиницы брал на работу людей без оформления трудовых правоотношений, не определив обязанности должностных лиц, в том числе по обеспечению пожарной безопасности, не обеспечил прохождение ими обучения и проверки знаний, проигнорировал требования пожарной безопасности по обеспечению помещений гостиницы огнетушителями, планом эвакуации и эвакуационными выходами.

Во время пожара произошло быстрое неконтролируемое распространение огня. Из-за отсутствия пожарной сигнализации и эвакуационных выходов жители отеля не были вовремя оповещены о возгорании и не смогли беспрепятственно покинуть здание.

Следователи ходатайствуют об избрании владельцу гостиницы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кстати. Отель Аrcadia Аpartment на Посмитного, 10/12 принадлежит бывшему начальнику облуправления по борьбе с оргпреступностью, депутату облсовета VII созыва от «Видродження» и экс-кандидату в депутаты облсовета от «Слуги народа» Евгению Копотиенко.

Согласно расследованию общественной организации «Зелёный лист», сгоревший отель был построен в 2014 году. Ввести его в эксплуатацию удалось только через суд, так как ГАСК, реагируя на обращение прокуратуры Одесской области, вынужден был отменить регистрацию готовности объекта из-за недостоверных данных, внесенных заказчиком строительства относительно целевого назначения земли.

Владельцы отеля обратились в суд и благополучно его выиграли. В 2016 году коллегия судей в лице Константина Ефименко, Ярослава Балана и Натальи Бжассо постановила считать приказ об отмене регистрации противоправным. Позже ГАСК благополучно «слил» апелляцию.

Согласно документам, землю под отелем в 2013 году купил Копотиенко. В соцсетях апартаменты рекламируются как непосредственно ФЛП «Копотиенко Е.М.», так и женой бывшего депутата, владелицей туристического агентства «Феерия-тур» Анной Ковширко.

Фото: Одесское районное управление полиции №1