Президентским указом в честь Дня соборности отмечен труд 5 одесситов

По случаю Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский издал Указ о награждении.

Текст Указа №24/2021 обнародован на сайте Офиса Президента.

Среди награждённых есть и представители Одесской области, отмеченные государственными наградами и почётными званиями «за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд»:

орденом «За заслуги» III степени награждён Солопак Виктор Петрович — врач коммунального предприятия «Балтская многопрофильная больница» Балтского городского совета

орденом княгини Ольги III степени — Драганюк Елена Владимировна — учительница, директор Бендзаровской общеобразовательной школы I-III ступеней имени Т.П.Бондаря Балтского районного совета

почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено Ермолаеву Сергею Анатольевичу — инженеру акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Вега», г.Одесса

почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» — Бабиенко Владимиру Владимировичу, заведующему кафедрой Одесского национального медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору

почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ» — Кабаченко Владимиру Петровичу, — художнику-живописцу, графику, Одесса.

Как сообщала Одесса News, Указом Президента Украины от 30 декабря 2020 года одесский учёный Бекшаев Александр Янович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Одесского национального университета имени И.И.Мечникова удостоен Государственной премии в области науки и техники за 2020 год.

