Зеленский обезглавил Одесскую облгосадминистрацию

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Одесской облгосадминистрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

«Уволить Куцого Максима Васильевича с должности председателя Одесской областной государственной администрации согласно поданного им заявления», — говорится в Указе №489/2020.

Сам Куцый пока не комментирует своё увольнение.

Кстати. На должность председателя ООГА киевский предприниматель Максим Куцый был назначен более года назад — 11 октября 2019 года. По данным Одесса News, отставка Куцого связана с плохим результатом партии «Слуга народа» на местных выборах в регионе. Обязанности главы ОГА, по всей вероятности, некоторое время будет выполнять первый зам главы облгосадминистрации Вячеслав Овечкин.

Как сообщала Одесса News, на заседании 4 ноября Кабмин согласовал проект указа Президента Украины об увольнении Максима Куцого с должности председателя Одесской ОГА (по соглашению сторон). Глава правительства Денис Шмыгаль отмечал, что эти кадровые решения приняты из-за недостаточно эффективной работы чиновника.