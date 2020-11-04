Куцый подал в отставку (дополняется)

Кабинет Министров одобрил проект указа Президента об отставке трёх глав облгосадминистраций, в том числе главы Одесской ОГА.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Телеграмме.

«На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений … Согласовать освобождения (проекты Указов Президента Украины) Федорива Виталия Васильевича от должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (по согласию сторон); Куцого Максима Васильевича от должности председателя Одесской областной государственной администрации ( по согласию сторон); Грищенко Романа Сергеевича от должности председателя Сумской областной государственной администрации (по согласию сторон) «, — написал Мокан.

Как сказал на заседании Правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсируя кадровые изменения в руководстве областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, «Президент Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что в Украине нет касты неприкасаемых и, если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу, или где-то «не дотягивает», будут кадровые изменения».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года Максим Куцый в интервью изданию «Новое время»заявил о том, что в столице полностью поддерживают его и его курс в руководстве Одесской областью.



Продолжение следует …