Одесские новобранцы ощутили все прелести армейской службы

Учебный центр Морской охраны в Измаиле принял на обучение молодое пополнение из 35 военнослужащих срочной службы призыва «Осень-2020».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Будущие защитники морских границ прибыли с юга и востока Украины — из Одесской, Херсонской, Донецкой областей. Почти все в детстве мечтали о мореходной романтике, некоторые даже имели большой рыболовный опыт, живя у моря. Но теперь морская служба становится для них профессией, ответственностью, делом чести», — говорится в сообщении.

Традиционно, с прибытием в учебный центр пограничного ведомства, юношей переодели в морскую пограничную форму, провели медицинский осмотр, организовали собеседование с психологами.

Для утоления любопытства срочников командование центра провело вечер вопросов и ответов. «Какой общий срок прохождения срочной службы? Сколько продлится курс подготовки в Учебном центре? Когда и как пройдёт ритуал принятия Военной присяги? Где будут проходить дальнейшую службу после обучения? В каких отрядах и подразделениях можно проходить службу по контракту?», — на эти и множество других вопросов ответили опытные офицеры Центра.

«Очень приятно, что ребята осознают ответственность, почётность и уникальность профессий морского пограничника. Имеют высокий уровень патриотизма, желание освоить премудрости боевой подготовки и не просто выполнить свой гражданский долг, что также почётно и достойно, а даже посвятить служению Родине свою жизнь», — отметил заместитель начальника Учебного Центра Морской охраны Сергей Гренчевский.

Впереди у новичков-пограничников двухнедельный курс первичной начальной подготовки, в рамках которого они получат базовые общевойсковые знания и навыки, пройдут ритуалы получения оружия и принятия Военной присяги. Затем, в течение 3-х месяцев они будут овладевать морские специальности, по которым в дальнейшем будут проходить службу в корабельно-катерном составе Морской охраны.

Как сообщала Одесса News, в этом году в армию призвано 735 юношей из Одесской области, в т.ч. в Вооружённые силы направят 337 юношей, в Государственную специальную службу транспорта — 45 человек, Национальную гвардию — 328, Госпогранслужбу — 25.

Фото: Госпогранслужба