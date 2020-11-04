Выборы-2020: Вслед за судом ЦИК досрочно распустила Каролино-Бугазскую ТИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела отдельные вопросы деятельности Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии Белгород-Днестровского района Одесской области и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК 3 ноября.

В ЦИК поступили отдельные постановления Одесского окружного административного суда, которыми доведены до ведома комиссии установленные обстоятельства нарушений указанной избирательной комиссией избирательных прав отдельных граждан быть избранными в многомандатных избирательных округах по выборам депутатов Каролино-Бугазского сельского совета, — заявили в пресс-службе.

«Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Каролино-Бугазской сельской ТИК законодательства Украины и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

При этом Белгород-Днестровскую районную ТИК обязали не позднее 24 часов 3 ноября 2020 года уведомить местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой поселковой ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены постановлением ЦИК, о возможности подачи не позднее 15 часов 4 ноября 2020 года в Белгород-Днестровской районной ТИК новых кандидатур для включения в её состав.

Также Белгород-Днестровскую районную ТИК обязали не позднее 21 часов 4 ноября 2020 года сформировать новый состав Каролино-Бугазской сельской ТИК и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении», — говорится в сообщении.

Каролино-Бугазской сельскую ТИК после формирования ее нового состава обязали безотлагательно привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учётом решений судов, вступивших в законную силу.

Кроме того, ЦИК обратила внимание членов этой ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований Избирательного кодекса Украины при выполнении их полномочий.

Вместе с тем ЦИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принять в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.