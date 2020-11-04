Ещё 292-м одесситам тесты показали положительный результат

На утро 4 ноября в Одессе зарегистрированы 10 787 случаев COVID-19.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центра МОЗ Украины.

За последние сутки в городе зарегистрированы 292 новых случаев заболевания.

По данным на 4 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 212 пациентов с COVID-19, из них 118 человек в состоянии средней тяжести, 94 — в тяжёлом состоянии. Из них 87 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, а семь получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19. 26 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 63 человека — в ГКБ №10, 21 ребёнок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 3 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 62 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых шесть мальчиков и две девочки, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 234 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 819 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 3 791 одессит, умерли 175, в том числе за последние сутки — 2.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 545 человек, в том числе у 23 детей и 19 медработников.