COVID-19 в Одессе: за сутки зарегистрировано 115 новых больных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 22 августа в Одессе зарегистрированы 2 328 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 115 новых случаев заболевания.

По данным на 22 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 249 пациентов с COVID-19. Из них 219 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 30 человек — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 46 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 4 до 17 лет, все находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

За прошедшие сутки от областного лабораторного центра поступила информация об одном новом летальном случае у одессита в возрасте 39 лет с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и тяжёлым сопутствующим заболеванием почек.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 20 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 737 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 550 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 22 августа в Одесской области зафиксировано 5 788 случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших за сутки составляет 210 человек.

