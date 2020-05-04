54-й день карантина в Украине: за сутки умерли 15 человек

На 9.30 утра 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, болезнь подтверждена у 855 детей и 2 387 медиков.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.

«На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребёнка и 1 975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человека, из них 152 ребёнка и 412 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 160, в том числе одному ребёнку и 14 медикам», — говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека (+15 за сутки), из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 1 619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов случаи заболевания подтверждены:

Винницкая обл. — 436 (146 выздоровели)

Волынская обл. — 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 460 (64 выздоровели)

Донецкая обл. — 81 (12 выздоровели)

Житомирская обл. — 430 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. — 531 (61 выздоровел)

Запорожская обл. — 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 984 (86 выздоровели)

(86 выздоровели) г. Киев — 1535 (80 выздоровели)

(80 выздоровели) Киевская обл. — 853 (83 выздоровели)

Кировоградская обл. — 401 (121 выздоровел)

Львовская обл. — 506 (95 выздоровели)

Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. — 161 (6 выздоровели)

Одесская обл. — 427 (17 выздоровели)

Полтавская обл. — 227 (26 выздоровели)

Ривненская обл. — 750 (78 выздоровели)

Сумская обл. — 112 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. — 896 (159 выздоровели)

Харьковская обл. — 361 (36 выздоровели)

Херсонская обл. — 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 116 (27 выздоровели)

Черкасская обл. — 312 (64 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1887 (159 выздоровели)

(159 выздоровели) Черниговская обл. — 64 (6 выздоровели).



ЦОЗ также опубликовал Правила вызова экстренной медицинской помощи, необходимые для того, чтобы медики ориентировались, нужны ли им средства защиты, выезжая на вызов. Согласно этим правилам, перед тем, как позвонить диспетчеру, нужно сосредоточиться, назвать точный адрес вызова, фамилию и пол больного, возраст, его жалобы на состояние здоровья, изолировать домашних животных, если таковые имеются у больного, обеспечить беспрепятственный доступ медиков к больному.



Как сообщала Одесса News, Беларусь не вводила карантин в стране из-за объявленной пандемии.