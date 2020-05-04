Беларусь не отменит парад 9 мая из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность отмены военного парада ко Дню Победы.

Об этом Лукашенко заявил на совещании в воскресенье, сообщает БЕЛТА.



«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — подчеркнул президент Беларуси.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо».

«Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймём. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», — заявил он.

Александр Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооружённых Сил.

«Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики — стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо», — сказал Президент.

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», — добавил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси в целом удаётся сдерживать заболеваемость.

Президент уверен, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. «Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», — сказал он.

Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть. «И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления», — отметил Александр Лукашенко.

По состоянию на 8.00 4 мая в Беларуси зафиксировано 16 705 случаев заражения COVID-19. Зафиксировано 99 летальных случаев. Выздоровели 3196 пациентов, отмечает Worldometers.info. ( В Украине: 11913-288-1548).

Карантин в стране не вводился.

Как сообщала Одесса News, COVID-19 обнаружен у главы правительства РФ Михаила Мишустина.