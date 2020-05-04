Кому в Одессе 4 мая отключат свет

4 мая некоторые потребители электроэнергии в Одессе останутся без света.
Об отключении электроснабжения предупредила компания «Одессаоблэнерго».
Так, в этот день до 17:00 будут обесточены:
— ул. Винниченко, 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;
— ул. Краснослободская, 50/1, 52, 52/4, 52/10
— ул. Ломоносова, 6, 7, 13, 15, 16, 19
— ул. Матюшенко, 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22б;
— площадь Молодёжи, 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21;
— ул. Мазепы, 4, 6а, 6б, 7, 9, 11;
— Салтыкова–Щедрина, 4, 6;
— Саши Хорошенко, 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б;
— Слободская, 27, 29, 33;
— Училищная, 2, 4, 6;
— Яши Гордиенко, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25/27, 24б, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
с 9:00 до 12:00
— Приморская, 51, 53, 55, 57
с 9:00 до 17:00
— Академическая, 16, 16а, 16б, 16в, 18
— Бабеля, 3, 4, 11, 13, 15
— Балковская, 157
— Головковская, 15, 19, 21/23
— просп. Добровольского, 112, 114, 122/1, 126/1
— Михайловская площадь, 13, 15, 19
— ул. Михайловская, 15
— ул. Черняховского, 12, 12а, 12б, 12в, 16, 18
с 10:00 до 13:00
— ул. 1-я линия, полностью
— 6-я станция Люстдорфской дороги, 35, 37, 39, 41, 41а, 46, 48, 50
— Академика Филатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12
— Левитана, 141
— Люстдорфская дорога, 56в
с 13:00 до 16:00
— Артиллерийская, 1/1, 1а
— Фонтанская дорога, 4, 4а.