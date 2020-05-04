Кому в Одессе 4 мая отключат свет

4 мая некоторые потребители электроэнергии в Одессе останутся без света.

Об отключении электроснабжения предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, в этот день до 17:00 будут обесточены:

— ул. Винниченко, 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;

— ул. Краснослободская, 50/1, 52, 52/4, 52/10

— ул. Ломоносова, 6, 7, 13, 15, 16, 19

— ул. Матюшенко, 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22б;

— площадь Молодёжи, 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21;

— ул. Мазепы, 4, 6а, 6б, 7, 9, 11;

— Салтыкова–Щедрина, 4, 6;

— Саши Хорошенко, 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б;

— Слободская, 27, 29, 33;

— Училищная, 2, 4, 6;

— Яши Гордиенко, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25/27, 24б, 26, 28, 29, 30, 32, 32а

с 9:00 до 12:00

— Приморская, 51, 53, 55, 57

с 9:00 до 17:00

— Академическая, 16, 16а, 16б, 16в, 18

— Бабеля, 3, 4, 11, 13, 15

— Балковская, 157

— Головковская, 15, 19, 21/23

— просп. Добровольского, 112, 114, 122/1, 126/1

— Михайловская площадь, 13, 15, 19

— ул. Михайловская, 15

— ул. Черняховского, 12, 12а, 12б, 12в, 16, 18

с 10:00 до 13:00

— ул. 1-я линия, полностью

— 6-я станция Люстдорфской дороги, 35, 37, 39, 41, 41а, 46, 48, 50

— Академика Филатова, 6, 6б, 8а, 10а, 12

— Левитана, 141

— Люстдорфская дорога, 56в

с 13:00 до 16:00

— Артиллерийская, 1/1, 1а

— Фонтанская дорога, 4, 4а.