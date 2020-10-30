В Грузии решили всем жителям страны оплатить за газ и свет в холодный сезон

Власти Грузии оплатят населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца.

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

Коммунальные услуги оплатят физическим лицам за ноябрь, декабрь, январь и февраль. Это часть антикризисного плана правительства в рамках помощи жителям Грузии, пострадавшим от коронавируса.

Отмечается, что граждане, не нуждающиеся в такого рода помощи, могут с сегодняшнего дня от неё отказаться и подать соответствующее заявление.

«Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Это включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяцы, начиная с ноября. Эта помощь коснётся каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан», сказал премьер министр страны Георгий Гахария.

Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 миллиона, и, в среднем, государство выделит 17 миллионов лари (5,3 миллиона долларов) на оплату коммунальных услуг этих граждан.

Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (почти 8,4 миллиона долларов).

Тем временем, по состоянию на утро 30 октября, в Грузии насчитывается с начала пандемии 37 623 заболевших и 285 умерших.Страна находится на 83-м месте в мире по количеству заболевших (Украина — на 22-м). Наибольшее количество коронавирусных больных в США, Индии и Бразилии.

По данным Worldometer, на 30 октября в мире зарегистрировано 45 385 837 (+610 902 за сутки) случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 187 076 (+7 844) летальных, выздоровели 33 020 093 человека (+292 372).

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