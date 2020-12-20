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Одесская область вышла на первое место по количеству заболевших за сутки

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В Украине по состоянию на 20 декабря лабораторно подтверждено 964 448 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 8 325. Наибольшее количество заболевших — в Одесской области.

Об этом утром сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребёнка и 306 медработников… За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях», — сообщил Степанов.
По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 3 037 человек; летальных исходов — 116; выздоровели 6 626 человек; осуществлено тестирований за сутки — 39 941 (в том числе методом ПЦР — 32 234, методом ИФА — 7 707).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 964 448 человек; выздоровели 581 162 пациента; летальных исходов — 16 585; проведено ПЦР-тестов — 5 280 954.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 11 742 случая коронавируса, в том числе в Одесской области — 1 161.

Инфографика: Минздрав, Укринформ

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