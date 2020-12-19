Украина подбирается к миллионному больному коронавирусом

В Украине по состоянию на 19 декабря лабораторно подтверждено 956 123 случая COVID-19, из них за сутки — 11 742.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник», — говорится в сообщении.

Министр проинформировал, что за прошедшие сутки умерли 213 пациентов, выздоровели — 13 314.

Кроме того, за сутки госпитализированы 2 865 человек, осуществлено 60 089 тестирований, в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831.

За всё время пандемии в Украине выздоровели 574 536 человек. В то же время зафиксировано 16 469 летальных исходов от COVID-19. Проведено 5 248 720 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 99 694 случая;

— 99 694 случая; Винницкая область — 20 781 случай;

Волынская область — 30 197 случаев;

Днепропетровская область — 52 068 случаев;

Донецкая область — 31 929 случаев;

Житомирская область — 36 061 случай;

Закарпатская область — 27 003 случая;

Запорожская область — 46 544 случая;

Ивано-Франковская область — 41 798 случаев;

Киевская область — 52 415 случаев;

Кировоградская область — 7 707 случаев;

Луганская область — 8 640 случаев;

Львовская область — 56 442 случая;

Николаевская область — 26 260 случаев;

Одесская область — 63 124 случая;

— 63 124 случая; Полтавская область — 31 433 случая;

Ривненская область — 38 315 случаев;

Сумская область — 37 612 случаев;

Тернопольская область — 32 235 случаев;

Харьковская область — 64 792 случая;

— 64 792 случая; Херсонская область — 15 449 случаев;

Хмельницкая область — 36 360 случаев;

Черкасская область — 34 451 случай;

Черновицкая область — 37 949 случаев;

Черниговская область — 26 864 случая.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Украине зарегистрировали 12 630 случаев коронавируса.