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COVID-19 в Одесской области: за сутки 1161 новый больной, 6 умерших

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За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 1 161 человека, больше всего из Одессы (394), Южного (100), Измаила (88).

Выздоровевших за сутки нет.

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 63 124 (37 722 женщины, 25 402 мужчины).

Всего выздоровели — 27 882 человека: Одесса — 15 291, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 885 человек (+6 за сутки): Одесса — 424 (+6), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 41, Измаил — 44, Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 26, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17, Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 26, Беляевский — 36, Болградский — 29, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 10, Кодымский — 8, Лиманский — 24, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 18, Окнянский — 3, Подольский — 26, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 12, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 декабря:

  • Одесса — 28 644 (дети — 1 388, медработники — 606)
  • Балта — 636 (дети — 12, медработники — 28)
  • г.Белгород-Днестровский — 1 098 (дети — 39, медработники — 56)
  • Измаил — 3 558 (дети — 133, медработники — 131)
  • Подольск — 226 (дети — 16, медработники — 95)
  • Теплодар — 257 (дети — 14, медработники — 4)
  • Черноморск — 2 205 (дети — 174, медработники — 47)
  • Южный — 1 312 (дети — 69, медработники — 14)
  • Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 41)
  • Арцизский — 1 169 (дети — 47, медработники — 63)
  • Балтский — 373 (дети — 6, медработники — 12)
  • Березовский — 991 (дети — 87, медработники — 33)
  • Б.-Днестровский — 542 (дети — 23, медработники — 23)
  • Беляевский — 2 634 (дети — 176, медработники — 118)
  • Болградский — 2 174 (дети — 124, медработники — 109)
  • В.Михайловский — 426 (дети — 31, медработники — 25)
  • Захаровский — 316 (дети — 15, медработники — 8)
  • Ивановский — 659 (дети — 44, медработники — 38)
  • Измаильский — 1 348 (дети — 96, медработники — 43)
  • Килийский — 929 (дети — 41, медработники — 34)
  • Кодымский — 416 (дети — 20, медработники — 20)
  • Лиманский — 2 558 (дети — 152, медработники — 90)
  • Любашевский — 567 (дети — 26, медработники — 37)
  • Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 18)
  • Овидиопольский — 2 384 (дети — 156, медработники — 64)
  • Окнянский — 495 (дети — 11, медработники — 7)
  • Подольский — 1 767 (дети — 108, медработники — 70)
  • Раздельнянский — 928 (дети — 33, медработники — 41)
  • Ренийский — 689 (дети — 30, медработники — 50)
  • Савранский — 468 (дети — 13, медработники — 8)
  • Саратский — 801 (дети — 49, медработники — 27)
  • Тарутинский — 724 (дети — 40, медработники — 32)
  • Татарбунарский — 815 (дети — 37, медработники — 56)
  • Ширяевский – 349 (дети — 1, медработники – 12).

Отмечается, что общее количество проведённых ИФА-тестов – 126 599, из которых 795 за сутки.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 925 новых случаев заболевания коронавирусом.

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