COVID-19 в Одесской области: за сутки 1161 новый больной, 6 умерших

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 1 161 человека, больше всего из Одессы (394), Южного (100), Измаила (88).
Выздоровевших за сутки нет.
Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 63 124 (37 722 женщины, 25 402 мужчины).
Всего выздоровели — 27 882 человека: Одесса — 15 291, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.
Летальность на сегодняшний день составила по региону 885 человек (+6 за сутки): Одесса — 424 (+6), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 41, Измаил — 44, Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 26, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17, Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 26, Беляевский — 36, Болградский — 29, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 10, Кодымский — 8, Лиманский — 24, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 18, Окнянский — 3, Подольский — 26, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 12, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 декабря:
- Одесса — 28 644 (дети — 1 388, медработники — 606)
- Балта — 636 (дети — 12, медработники — 28)
- г.Белгород-Днестровский — 1 098 (дети — 39, медработники — 56)
- Измаил — 3 558 (дети — 133, медработники — 131)
- Подольск — 226 (дети — 16, медработники — 95)
- Теплодар — 257 (дети — 14, медработники — 4)
- Черноморск — 2 205 (дети — 174, медработники — 47)
- Южный — 1 312 (дети — 69, медработники — 14)
- Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 41)
- Арцизский — 1 169 (дети — 47, медработники — 63)
- Балтский — 373 (дети — 6, медработники — 12)
- Березовский — 991 (дети — 87, медработники — 33)
- Б.-Днестровский — 542 (дети — 23, медработники — 23)
- Беляевский — 2 634 (дети — 176, медработники — 118)
- Болградский — 2 174 (дети — 124, медработники — 109)
- В.Михайловский — 426 (дети — 31, медработники — 25)
- Захаровский — 316 (дети — 15, медработники — 8)
- Ивановский — 659 (дети — 44, медработники — 38)
- Измаильский — 1 348 (дети — 96, медработники — 43)
- Килийский — 929 (дети — 41, медработники — 34)
- Кодымский — 416 (дети — 20, медработники — 20)
- Лиманский — 2 558 (дети — 152, медработники — 90)
- Любашевский — 567 (дети — 26, медработники — 37)
- Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 18)
- Овидиопольский — 2 384 (дети — 156, медработники — 64)
- Окнянский — 495 (дети — 11, медработники — 7)
- Подольский — 1 767 (дети — 108, медработники — 70)
- Раздельнянский — 928 (дети — 33, медработники — 41)
- Ренийский — 689 (дети — 30, медработники — 50)
- Савранский — 468 (дети — 13, медработники — 8)
- Саратский — 801 (дети — 49, медработники — 27)
- Тарутинский — 724 (дети — 40, медработники — 32)
- Татарбунарский — 815 (дети — 37, медработники — 56)
- Ширяевский – 349 (дети — 1, медработники – 12).
Отмечается, что общее количество проведённых ИФА-тестов – 126 599, из которых 795 за сутки.
Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 925 новых случаев заболевания коронавирусом.