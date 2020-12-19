COVID-19 в Одесской области: за сутки 1161 новый больной, 6 умерших

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 1 161 человека, больше всего из Одессы (394), Южного (100), Измаила (88).

Выздоровевших за сутки нет.

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 63 124 (37 722 женщины, 25 402 мужчины).

Всего выздоровели — 27 882 человека: Одесса — 15 291, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 885 человек (+6 за сутки): Одесса — 424 (+6), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 41, Измаил — 44, Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 26, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17, Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 26, Беляевский — 36, Болградский — 29, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 10, Кодымский — 8, Лиманский — 24, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 18, Окнянский — 3, Подольский — 26, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 12, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 декабря:

Одесса — 28 644 (дети — 1 388, медработники — 606)

— 28 644 (дети — 1 388, медработники — 606) Балта — 636 (дети — 12, медработники — 28)

г.Белгород-Днестровский — 1 098 (дети — 39, медработники — 56)

Измаил — 3 558 (дети — 133, медработники — 131)

— 3 558 (дети — 133, медработники — 131) Подольск — 226 (дети — 16, медработники — 95)

Теплодар — 257 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 2 205 (дети — 174, медработники — 47)

Южный — 1 312 (дети — 69, медработники — 14)

Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 169 (дети — 47, медработники — 63)

Балтский — 373 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 991 (дети — 87, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 542 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 634 (дети — 176, медработники — 118)

— 2 634 (дети — 176, медработники — 118) Болградский — 2 174 (дети — 124, медработники — 109)

В.Михайловский — 426 (дети — 31, медработники — 25)

Захаровский — 316 (дети — 15, медработники — 8)

Ивановский — 659 (дети — 44, медработники — 38)

Измаильский — 1 348 (дети — 96, медработники — 43)

Килийский — 929 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 416 (дети — 20, медработники — 20)

Лиманский — 2 558 (дети — 152, медработники — 90)

Любашевский — 567 (дети — 26, медработники — 37)

Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 384 (дети — 156, медработники — 64)

Окнянский — 495 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 767 (дети — 108, медработники — 70)

Раздельнянский — 928 (дети — 33, медработники — 41)

Ренийский — 689 (дети — 30, медработники — 50)

Савранский — 468 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 801 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 724 (дети — 40, медработники — 32)

Татарбунарский — 815 (дети — 37, медработники — 56)

Ширяевский – 349 (дети — 1, медработники – 12).

Отмечается, что общее количество проведённых ИФА-тестов – 126 599, из которых 795 за сутки.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 925 новых случаев заболевания коронавирусом.