Одесская область отнесена к «оранжевой» зоне карантина

По состоянию на 12 октября, в оранжевую зону эпидемической опасности отнесены 15 регионов Украины, в том числе Одесская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что уровень заболеваемости COVID-19 при определённом показателе 75 больных на 100 тысяч населения по стране составляет 420 на 100 тысяч (в одесском регионе — 499).

В Одесской области превышен уровень госпитализации. Загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, также превышена — 68,6%.

За минувшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» лабораторно подтверждён методом ПЦР COVID-19 у 816 человек, в том числе у 55 детей и 9 медицинских работников.

Наибольшее количество заболевших за истекшие сутки в Одессе — 422 человека.

За период пандемии коронавирусом переболели 7672 ребёнка, 4424 медработника. Умерли 3454 жителя области, в т.ч. в Одессе — 1876.

Как сообщала Одесса News, вакцинация в Одесской области проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

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