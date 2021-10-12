На почте в Одесской области теперь можно не только получить посылку, но и укол

В Одесской области активно продолжается прививочная кампания вакцинами от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, сегодня, 12 октября, в отделениях Укрпочты снова будут работать временные пункты вакцинации.

По словам I-го заместителя председателя Одесской ОГА Бориса Волошенкова, вакцинироваться могут все желающие — для этого нужно просто зайти в отделение Укрпочты, где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку в режиме реального времени. На сегодня, в рамках этой кампании, в Одесской области уже вакцинировано более 2 тысяч пенсионеров.

«Укрпочта едва ли не первая государственная компания, которая начала вакцинацию своих сотрудников. А сейчас Укрпочта одна из первых присоединилась к кампании, инициированной правительством по вакцинации населения. В городских, и что немаловажно, сельских отделениях в разных уголках Одесской области, работают мобильные бригады, которые вакцинируют всех желающих. Призываем всех — делать прививки, чтобы совместными усилиями остановить пандемию», — сказал Волошенков.

Мобильные бригады будут работать в отделениях Укрпочты 12 октября по таким адресам:

Как сообщала Одесса News, в Одесской области для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Фото: пресс-служба ООГА

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