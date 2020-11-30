Многим пенсионерам Одессы придётся выложить полпенсии на ПЦР-тест

Одесскому лабораторному центру Минздрава разрешили делать платные тесты.

Об этом сообщает волонтёр, основатель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, назвав это хорошей новостью для тех, у кого есть деньги.

«Хорошие новости для тех, конечно, у кого есть ещё деньги. Лаборатория МОЗ на Старосенной получила наконец-то разрешение и будет делать коммерческие пцр на коронавирус», — написала волонтёр.

Ножевникова сообщила также, что стоимость одного теста обойдётся в 880 гривен.

«Тут есть положительная сторона — цена 880 грн (самая низкая в городе) и возможность самой лаборатории заработать, а соответственно закупить себе необходимое для других исследований», — считает волонтёр.

Однако у Ножевниковой есть опасения, что в погоне за платными тестами лаборатория не будет спешить с анализом тестов из государственных медучреждений.

«Вторая сторона медали — волнуюсь, как бы этот процесс не повлиял на исследования государственные (задержки пцр для медучреждений города и области до сих пор есть)… Поговорила с лабораторией. Если не будут успевать делать основное, прекращают брать коммерцию. На данный момент задерживает анализы противочумная лаборатория», — сообщила одесский волонтёр.

Екатерина Ножевникова также сообщила режим работы и адрес лаборатории:»Сдать анализ вы можете по адресу

Старосенная площадь, 33. (По диагонали от ликёро-водочного завода. Где после анализа можно прикупить себе что-то, чтобы снять стресс). С 10 до 12 и после 14.00-17.00″.

Как сообщала Одесса News, Одесский припортовый завод получил днями лицензию на производство жидкого медицинского кислорода.