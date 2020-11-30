За сутки в Украине обнаружили 9 946 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 30 ноября зарегистрировали 9 946 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 30 ноября 2020 года. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников«, — сообщил Степанов.
Министр также привёл другие данные по эпидситуации в стране за прошедшее воскресенье.
«Также за прошедшие сутки госпитализовано — 1161 человека; летальных случаев — 114; выздоровело — 5771 человек; осуществлено тестирований за сутки — 31 901 (в том числе методом ПЦР — 26290, методом ИФА — 5611).
Министр отметил, что за всё время пандемии в Украине заболели 732 625 человек, выздоровели 345 149 человек, умерли — 12 327.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 70 478 случаев;
- Винницкая область — 17 405 случаев;
- Волынская область — 24 135 случаев;
- Днепропетровская область — 38 789 случаев;
- Донецкая область — 22 807 случаев;
- Житомирская область — 29 911 случаев;
- Закарпатская область — 23 193 случая;
- Запорожская область — 30 875 случаев;
- Ивано-Франковская область — 36 434 случая;
- Киевская область — 37 687 случаев;
- Кировоградская область — 5 286 случаев;
- Луганская область — 6 274 случая;
- Львовская область — 46 078 случаев;
- Николаевская область — 18 535 случаев;
- Одесская область — 44 949 случаев;
- Полтавская область — 22 055 случаев;
- Ровенская область — 30 956 случаев;
- Сумская область — 28 831 случай;
- Тернопольская область — 27 849 случаев;
- Харьковская область — 55 341 случай;
- Херсонская область — 10 149 случаев;
- Хмельницкая область — 29 577 случаев;
- Черкасская область — 22 924 случая;
- Черновицкая область — 33 732 случая;
- Черниговская область — 18 375 случаев.
Как сообщала Одесса News, Одесскому лабораторному центру Минздрава разрешили делать платные тесты.