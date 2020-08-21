Японский эксперт призвал мир готовиться к третьей и четвёртой волнам COVID-19

Президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний заявил, что в настоящий момент его страна переживает вторую волну эпидемии коронавируса — и призвал готовиться к следующим волнам.

Об этом сообщает NHK.

Такое заявление президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний Татэда Кадзухиро сделал на открывшейся в среду научной конференции, которая частично проходит в онлайн-режиме. Первоначально мероприятие было запланировано на апрель, однако его отложили из-за пандемии.

В своём выступлении он отметил, что Япония находится посреди второй волны пандемии. И предупредил, что в условиях, когда число новых заражений, по-видимому, уже достигает пика как в Токио, так и по всей стране, следует тщательно отслеживать дальнейшие всплески.

Татэда заявил, что с большой вероятностью последуют третья и четвёртая волны, что вынудит людей «выработать новый стиль, позволяющий продолжать жить в условиях вируса».

По данным администрации Токио, которые приводит NHK, в среду в японской столице было зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Впервые с понедельника этот показатель опустился ниже 200.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в японской столице составляет 18 268, по всей Японии на утро 21 августа — 58 501, умерли 1 144.

По сообщению worldometers, сегодня в мире больны коронавирусом 22 874 533 человека, умерли 797 271, выздоровели 15 527 216 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются США, Бразилия и Индия. Украина находится на 29-ой позиции.

Как сообщала Одесса News, по мнению бельгийских учёных, тест на ощущение запаха и вкуса может помочь при выявлении COVID-19.