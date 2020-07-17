COVID-19 несколько лет будет возвращаться волнами

Главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс прогнозирует, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в течение нескольких ближайших лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Сэр Патрик Валланс сказал в Комитете по вопросам науки и технологий, «вероятно, мы увидим, что этот вирус в течение нескольких лет будет возвращаться несколькими волнами», — говорится в сообщении.

Кроме того, главный научный советник правительства сказал депутатам британского парламента, что в Британии существует «очень высокая вероятность» роста количества случаев коронавирусной болезни этой зимой.

По данным Worldometer на утро 17 июля в Великобритании зафиксировано 292 552 заболевших и 45 119 (+66 за последние сутки) умерших от коронавируса.

Всего в мире в мире подтверждено 13 952 123 (+252 501) случая заражения коронавирусом, включая 592 745 летальных (+5 771), выздоровели 8 284 261 человек (+126 584).

Украина, по-прежнему, занимает 35-е место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Как сообщала Одесса News, США лидируют в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.