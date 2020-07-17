В Одессе работник ювенальной полиции совратил свою подопечную

Бывшего инспектора по ювенальной превенции одного из райотделов полиции в Одессе подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что в конце января этого года, из-за конфликта в семье, 17-летняя девушка покинула место своего проживания. После её розыска и проведения профилактических бесед с нею и её матерью, работник полиции, используя служебное положение, втёрся в доверие к девушке. Через некоторое время он, имея возможность влиять на потерпевшую, привёл к себе домой, где совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейский уволен из рядов правоохранительных органов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Любителю несовершеннолетних девочек законом предусмотрена статья до 12 лет лишения свободы.