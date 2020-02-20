Изнасилование или неправомерные действия: за что уволили одесского копа

В Одессе сотрудника полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Как сообщили Odessa.online источники в правоохранительных органах, сотрудник полиции на улице встретил девушку, ранее находившуюся в розыске. Полицейский якобы пригласил девушку погулять, а потом привёл её к себе домой и совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия.

По информации отдела коммуникации Нацполиции Одесской области, правоохранители проверяют информацию о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетней. Проводится служебное расследование.

Отмечается, что полицейский отстранён от работы. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей его службе в рядах полиции.

Также сообщается, что об инциденте проинформировали сотрудников Государственного бюро расследований, которые дадут правовую оценку действиям правоохранителя.

По данным СМИ, полицейский является оперуполномоченным ювенальной превенции.

Как сообщала Одесса News, в Раздельнянском районном суде Одесской области находится на рассмотрении дело 23-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из пгт Ивановка.