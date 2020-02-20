Самолёт из Уханя подлетает к Украине

Самолёт с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта китайского г.Ухань в Украину и предположительно осуществит посадку в аэропорту, по утверждению чиновников, в «Борисполе» в 8 утра 20 февраля.
Об этом сообщает Посольство Украины в КНР и Монголии.
«00:30 (20 февраля 2020) — Самолёт с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта г.Ухань в Украину», — отмечается в сообщении.
Как сообщала Одесса News, самолёт компании Sky Up прибудет в Украину из Уханя 20 февраля около 8 утра. На его борту 73 человека, желающих покинуть Китай, в т.ч. 29 иностранцев, которых Украина вывезет из КНР по договорённости с их государствами на коммерческой основе.
Место обсервации эвакуированных до сих пор не разглашается из соображений безопасности и боязи властей протестных акций со стороны жителей.
Сообщается также, что одна украинка из списка предполагаемых к эвакуации — Анастасия Зинченко — отказалась от полёта на родину из-за своей собачки, которую не разрешили взять на борт.
Об этом девушка написала в Instagram.
«Мои старания попасть с Мишей домой и результат… Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее (собаки — ред.) перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Моё сообщение и вопросы про собаку игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу», — написала Анастасия.
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Мои старания попасть с Мишей домой и результат 😭 Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей 🙏
По словам девушки, в посольстве Украины ее уверяли, что отказ в провозе собаки был получен от китайской стороны. Однако, «мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство», — утверждает Анастасия.
По данным СМИ, посольство проинформировало Анастасию, что согласно приказу номер 553 от 16.11.2018 Министерства аграрной политики и продовольствия Украины для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и прочие документы, для того, чтобы выполнить все санитарные нормы.
Однако девушка утверждает, что, несмотря на трудности, нашла одну клинику в Гуанчжоу, смогла получить документы на собаку по почте, и выполнила все условия провоза животного (включая наличие чипа и действующей прививки).
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге 18 января подтвердила, что эвакуация с животными невозможна. «Члены оперативного штаба проговорили, что условия эвакуации животных мы не можем обеспечить», — сказала она.
Как заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 — иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.
Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.
«Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг — забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелёта и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?», — отметил Ляшко.
Фото: посольство Украины в КНР и Монголии