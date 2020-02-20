Самолёт из Уханя подлетает к Украине

Самолёт с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта китайского г.Ухань в Украину и предположительно осуществит посадку в аэропорту, по утверждению чиновников, в «Борисполе» в 8 утра 20 февраля.

Об этом сообщает Посольство Украины в КНР и Монголии.

«00:30 (20 февраля 2020) — Самолёт с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта г.Ухань в Украину», — отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, самолёт компании Sky Up прибудет в Украину из Уханя 20 февраля около 8 утра. На его борту 73 человека, желающих покинуть Китай, в т.ч. 29 иностранцев, которых Украина вывезет из КНР по договорённости с их государствами на коммерческой основе.

Место обсервации эвакуированных до сих пор не разглашается из соображений безопасности и боязи властей протестных акций со стороны жителей.

Сообщается также, что одна украинка из списка предполагаемых к эвакуации — Анастасия Зинченко — отказалась от полёта на родину из-за своей собачки, которую не разрешили взять на борт.

Об этом девушка написала в Instagram.



«Мои старания попасть с Мишей домой и результат… Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее (собаки — ред.) перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Моё сообщение и вопросы про собаку игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу», — написала Анастасия.

По словам девушки, в посольстве Украины ее уверяли, что отказ в провозе собаки был получен от китайской стороны. Однако, «мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство», — утверждает Анастасия.

По данным СМИ, посольство проинформировало Анастасию, что согласно приказу номер 553 от 16.11.2018 Министерства аграрной политики и продовольствия Украины для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и прочие документы, для того, чтобы выполнить все санитарные нормы.

Однако девушка утверждает, что, несмотря на трудности, нашла одну клинику в Гуанчжоу, смогла получить документы на собаку по почте, и выполнила все условия провоза животного (включая наличие чипа и действующей прививки).

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге 18 января подтвердила, что эвакуация с животными невозможна. «Члены оперативного штаба проговорили, что условия эвакуации животных мы не можем обеспечить», — сказала она.

Как заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 — иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.

Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.

«Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг — забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелёта и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?», — отметил Ляшко.

Фото: посольство Украины в КНР и Монголии