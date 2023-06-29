В Одессе, как и по всей Украине, завершается действие карантина в связи с коронавирусом

В Украине завершается действие карантина в связи с пандемией коронавируса. С первого июля Одесская городская клиническая инфекционная больница переходит в обычный режим работы.

Как сообщает Telegram-канал «Одессса. Официально», 29 июня больницу посетили глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Сегодня эта больница определена опорным заведением по лечению инфекционных заболеваний. Медучреждение развёрнуто на 360 коек. По состоянию на 29 июня в ней находятся 106 больных, из них с острыми кишечными заболеваниями — 41 человек.

На территории больницы продолжаются ремонтные работы в детском корпусе. По факту от старого корпуса остались только держательные конструкции. Была сделана полная перепланировка и, по аналогии с предыдущими корпусами, построены полубоксы, как того требуют современные нормы.

«С 2016 года в больнице был сделан капремонт корпусов, открыта собственная лаборатория, обновлено приёмное отделение. Она оснащена генераторами, криоцилиндрами, кислородной станцией и современным оборудованием. И сегодня мы продолжаем оказывать квалифицированную помощь одесситам и жителям области. Спасибо медицинскому персоналу. Продолжаем работать!», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса. Официально»Инфографика: УКАБ

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