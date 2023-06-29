В одесской арт-галерее “Муза” проходит выставка живописи Ореста Слешинского

В одесской арт-галерее “Муза” проходит выставка известного художника, мастера одесской школы живописи Ореста Слешинского.

На выставке представлено 21 произведение художника – натюрморты и пейзажи, на которых изображены живописные виды Одессы.

Орест Слешинский (1930-2008) – заслуженный художник Украины, живописец, преподаватель. Отдельные произведения хранятся в Одесском художественном музее, Музее современного искусства Одессы, в престижных коллекциях в Украине, Германии, Японии, Канаде, США и др.

Выставка продлится до 10 июля.

Адрес: ул. Еврейская, 19.

Время работы галереи: понедельник-суббота с 12:00 до 18:00.

Вход свободный.

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