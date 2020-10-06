Одесский ТЮЗ хочет рассказать детишкам и их родителям мудрую добрую сказку

«Вверх тормашками» — так называется мудрая добрая сказка о том, как дети, желающие до всего докопаться самостоятельно, делают-таки правильные выводы и совершают правильные поступки.

Главная героиня сказки – юная леди по имени Елизавета взбунтовалась против собственной бабушки. Что из этого вышло?.. Бабушка, оседлав старенький пылесос и прихватив с собой своих таких же хулиганистых подружек, которые тоже сбежали от вредных и непослушных внуков, улетает проказничать…

Эта полудетективная история наполнена блестящим юмором, множеством загадок и неожиданностей. Она позволяет детям взглянуть со стороны на себя, свои поступки и проказы.

В спектакле много игр, музыки, танцев, розыгрышей и всяких неожиданных сюжетных поворотов. К тому же зрители сами участвуют в постановке и помогают Лизе расставить всё на свои места и сделать правильные выводы.

А ещё в сказке вы встретитесь с Чудесным Деревом, Разбойником и Красавицей, которые вместе с Лизой и её Бабушкой попытались перевернуть окружающий нас мир «вверх тормашками».

Дата и время начала: 10 октября, суббота, 12:00.

Место проведения: ТЮЗ

Цена билетов от 100 до 150 гривен. Их можно купить здесь.