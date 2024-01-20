Рок-группа «Село и люди» выступит в Одессе

27 января украинская рок-группа Село и люди», возникшая в 2002 году в Харькове, выступит в Одесской областной филармонии.

Основная идея, сплотившая вокруг себя четырёх серьезных мужчин – это стёб. Репертуар – кавер-версии англоязычных хитов. В арсенале группы более 30 композиций, среди которых как рок-хиты, так и известные поп-мелодии.

Аккордеон, балалайка, бас, барабаны и хорошее чувство юмора – основные инструменты коллектива. В итоге, как говорят сами музыканты, выходит музыка в стиле колхозный рок. Его рецепт достаточно прост: известная мелодия + народные инструменты + текст песни, который воспроизводится так же, как слышится (не зависимо от того, как правильно).

На их концертах зрители не сидят на месте. Потому что это оригинально и весело.

Участники группы – активные волонтёры еще с 2014 года. В начале полномасштабного вторжения они организовали студию-укрытие, где проводились первые культурные мероприятия в военном Харькове. Коллектив также выезжал за границу с целью сбора средств для Вооружённых Сил Украины. На сегодняшний день группа активно помогает и организует события в поддержку нашей армии.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Бунина, 15.

Стоимость билетов от 190 гривен. Их можно купить здесь.

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