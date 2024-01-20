Нацкомиссия по реабилитации восстановила доброе имя Сергея Параджанова

Нацкомиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала выдающегося кинорежиссёра, армянина, который родился в Тбилиси и сидел в российской тюрьме за украинский национализм, Сергея Параджанова.

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в Facebook.

«Имеем действительно историческую новость — Сергей Параджанов реабилитирован! Полвека прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино», — говорится в сообщении.

Дробович отметил, что в поддержку рассмотрения дела выступали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности, Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

Историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям, подчеркнул глава Украинского института национальной памяти.

Для справки. Советский, украинский и армянский кинорежиссёр, сценарист, композитор Сергей Иосифович Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси. Он – один из представителей волны украинского поэтического кино. Положил начало в украинском изобразительном искусстве жанр коллажа, который создавал на основе концептуализма, хотя при жизни эти произведения находились в андеграунде, и на выставках появились только после смерти художника. Параджанов известен как режиссёр киноленты «Тени забытых предков», основанной на одноименной повести Михаила Коцюбинского, занимающей первое место в списке 100 лучших украинских фильмов.

Народный артист УССР (1990, посмертно). Политзаключённый (1973-1977). В 1991 году получил Государственную премию Украины им. Т. Шевченко (посмертно).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.