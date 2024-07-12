12 июля в Киеве, а не в Одессе, открывается XV Одесский международный кинофестиваль

12 июля открывается XV Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).

По соображениям безопасности, в и этом году фестивальная программа пройдёт не в Одессе. В прошлом году фестиваль принимали Черновцы, в этом с 12 по 20 июля — в Киеве.

Как сообщает сайт ОМКФ, на кинофестивале представят ретроспективу «10 лет. Украина в огне», в которую вошло 9 лент (5 игровых и 4 документальных), посвящённых продолжающимся историческим событиям 10-летней войны: от революции Достоинства, военных действий на востоке Украины до современной российско-украинской войны.

В рамках XV Одесского международного кинофестиваля состоится специальный показ сериала «Врач по призванию». К работе над сериалом были привлечены специалисты из Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», а невероятная история этой больницы в первые 50 дней полномасштабного вторжения стала основой драматургии сериала.

В этом году в рамках ОМКФ самых маленьких зрителей ждёт специальная программа фильмов для детей. В неё вошли три ленты: «Иппи все!» (реж. Марджин Рогаар); «Эрик Каменное Сердце» (реж. Ильмар Рааг); «Виктор_Робот» (реж. Анатолий Лавренишин).

Также гости кинофестиваля смогут увидеть национальные и мировые ленты, которые вскоре появятся в прокате, а в программу «Фестиваль фестивалей» традиционно вошли ленты-участники ведущих международных кинофестивалей.

В ретроспективе XV ОМКФ восстановленные копии трёх культовых фильмов французской киностудии «Les Films du Losange», премьеры которых состоялись на Каннском фестивале: «L’amour fou» («Безумная любовь», реж. Жак Риветт, 1969); «La maman et la putain» («Мамаша и подвеска», реж. Жан Юсташ, 1973); «Les nuits de la pleine lune» («Ночи полнолуния», реж. Эрик Ромер, 1984).

Получить информацию, как попасть на просмотр фестивальных фильмов в Киеве, можно здесь.

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