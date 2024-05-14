Где Кулеба угощал обедом госсекретаря США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая провели рабочий обед в пиццерии ветеранов АТО Veterano Pizza в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Кулеба и Блинкен зашли в небольшую пиццерию «Veterano Pizza» в центре Киева, где пообедали.

Пиццерия, где столешницы выполнены как прозрачные витрины, наполненные отстрелянными гильзами, открыл ветеран украинской армии Леонид Остальцев, который в 2014 году служил на востоке Украины в составе 30-й отдельной механизированной бригады. В заведении работают украинские ветераны войны, регулярно доставляющие бесплатную пиццу в больницы, где проходят лечение военные.

Одесса News информировала, что 14 мая Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Фото: Getty Images

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