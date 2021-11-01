Ремонт квартиры с помощью компании «w2studio» — залог надёжности и красоты

Вы приобрели в Киеве новое жильё, интерьер которого не соответствует Вашим требованиям или былой ремонт перестаёт удовлетворять Ваши эстетические и функциональные требования?
Ремонт с помощью строительной компании w2studio и её сайта w2studio.com.ua – это лучший способ возобновить былую красоту и функциональность жилья, а также осуществить кардинальное переформатирование пространства.
Вне зависимости от причин, ремонт квартиры – это отличный способ улучшить собственные жилищные условия и повысить функциональность пространства.
Многие считают, что начать ремонт легко, а закончить практически невозможно – эта мысль имеет место, но только при неправильном подходе. Проблемы появляются тогда, когда нет чёткого понимания реализации проекта, а ремонтом занимаются непрофессионалы. Любой ремонт начинается с принятия решения и выбора строительной компании, которая сможет обеспечить качественное выполнение работ и соблюдение сроков.
Все работы строительной компанией “w2studio” выполняются по договору и исключительно в сроки. Даётся гарантия на ремонт в 1 год.
Профессионалы всегда начинают работу с детального планирования, в процессе которого выбирается не только будущий дизайн и строительные материалы, но и определяются этапы выполнения работ: от создания дизайн-проекта и черновых работ, до установки мебели и сдачи квартиры.
В процессе консультации учитываются параметры помещения и индивидуальные пожелания заказчика. На её основе специалисты создают дизайн-проект, позволяющий визуализировать квартиру после запланированного ремонта. Такой подход даёт возможность увидеть сильные и слабые стороны задумки, а при необходимости – внести изменения ещё до начала работ.
Специализированная строительная компания W2Studio предлагает выгодные условия выполнения ремонта квартиры, независимо от его масштабов: косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский, а также комбинированный.
Для того, чтобы получить развернутую консультацию по интересующим вопросам или заказать ремонт, вам необходимо связаться с менеджерами нашей компании: по телефону бесплатно (067 213 04 04), через форму обратной связи на сайте, e-mail, мессенджеры, путём личного посещения офиса или любым другим удобным способом.
Основные этапы заказа ремонта квартиры в W2Studio следующие:
- проводится развёрнутая консультация. Специалисты выясняют пожелания заказчика и предлагают свои решения;
- определяется возможность реализации проекта с учётом требований заказчика и особенностей жилого помещения, даются советы по улучшению эстетики и функциональности квартир;
- проводится разработка дизайн проекта – фактическая визуализация уже отремонтированного жилья;
- формируется смета на проведения ремонтных работ;
- составляется договор с фиксированным перечнем работ и бюджетом. После подписания договора стоимость работ не меняется. Выполнить изменение стоимости может только заказчик, например, при замене строительных материалов или необходимости проведения дополнительных работ.
После всех согласований и подписания договора, специалисты приступают к практической реализации проекта на объекте заказчика.
Окончательная цена зависит от широкого спектра факторов. Точную стоимость можно определить после разработки дизайна проекта и составления сметы. На формирования стоимости могут влиять следующие факторы:
- площадь квартиры – чем больше, тем выше стоимость;
- тип и качество используемых строительных материалов;
- сложность выполнения запланированных строительных работ. Как правило, реализация индивидуальных проектов обойдётся заказчику немного дороже классического ремонта.
Благодаря тщательному подбору кадров, наличию спецтехники, современному оборудованию, а также большому опыту в сфере строительства и ремонта жилых, коммерческих, производственных объектов компания предоставляет широкий спектр работ с гарантией качества.
На всех этапах предоставления услуг проводится строгий контроль качества работ, что минимизирует вероятность появления дефектов во время сдачи и последующей эксплуатации объекта.
Почему стоит обратиться именно в эту компанию? — Здесь окажут максимально качественные услуги в минимальные сроки.
Из ключевых преимуществ стоит отметить:
- работу выполняют только опытные высококвалифицированные специалисты;
строго соблюдаются строительные нормы и техника безопасности, гарантируя качественный долговременный результат;
- практикуется гибкая ценовая политика, делающая услуги доступными;
- в процессе строительства и ремонта используется только качественное оборудование/инструменты от ведущих мировых производителей;
- обеспечивается строгий контроль качества на всех этапах работ: от первичной консультации и проектирования, до финишной отделки и сдачи объекта.
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