«Киевстар» после масштабного сбоя отменяет следующую плату за тариф для абонентов

Оператор мобильной связи «Киевстар», восстановив работу компании после хакерской атаки, решил отменить плановую плату за тариф для всех своих пользователей.

Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Абонентам подписки, контракта и контрактным абонентам с услугой «Домашний интернет» не будут списывать платы за пакет услуг, которая должна была быть по плану в период с 22 декабря по 21 января.

У пользователей услуг «Домашний интернет» и «Все вместе» не будут снимать платы за тариф, которую планировали снять 1 января.

Для корпоративных клиентов «Киевстар» предоставит скидку 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1-го по 31 января.

Всё произойдёт автоматически – подключать ничего не нужно, уточнили в «Киевстаре».

Кроме того, компания выделяет 100 млн грн на нужды Вооружённых сил Украины.

Одесса News информировала о масштабном техническом сбое в сети «Киевстар», который произошёл утром 12 декабря. Была частично разрушена IT-инфраструктура, Служба безопасности Украины завела уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар».

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